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GSL000697
TV-SAT РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех., ПЕРЛАМ
GSL000697
GSL000697
GSL000697

TV-SAT РОЗЕТКА оконеч. 1DB, мех., ПЕРЛАМ

Референс: GSL000697
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет перламутр) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Перламутр
Количество выходов 2
Частота 5-862
Основные характеристики
Область применения media device support
Тип продукта розетка TV/SAT
Серия Glossa
Цветовой оттенок жемчуг
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Затухание 1 дБ
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы
Материал крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854362961610.54.4 см. 0.116кг.
CAR
210шт.1360648543629318.618.68 см. 1.242кг.
BAG
3160шт.4360648543629438.438.433.2 см. 20.393кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 385.064кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 64 мм
Ширина 70 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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