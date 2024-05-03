Продукты
GSL000702
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, АНТРАЦИТ
GSL000702

GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, АНТРАЦИТ

Референс: GSL000702
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) двухместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок черный
Область применения residential
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Направление установки горизонтальная ориентация
Материал PC + ASA глянцевое
Расстояние между центрами 71 мм
Количество постов 2-постовая
Вес нетто 0.023 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543632622.810.51.3 см. 0.024кг.
CAR
230шт.1360648543632337.218.610.6 см. 0.848кг.
BAG
3180шт.4360648543632438.438.433.2 см. 5.609кг.
P12
43240шт.12080114.6 см. 118.953кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GSL000761
 
1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, АНТРАЦИТ
GSL000765
 
2-кл. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, АНТРАЦИТ
GSL000739
 
USB РОЗЕТКА A+С, мех, АНТРАЦИТ
GSL000729
 
Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)
GSL000723
 
Светорегулятор СУ 400Вт
GSL000745
 
РОЗЕТКА с з/к со шт, АНТРАЦИТ
Фильтры
Поиск
Корзина