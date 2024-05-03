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GSL000703
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, АНТРАЦИТ
GSL000703
GSL000703

GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, АНТРАЦИТ

Референс: GSL000703
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) трёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Цветовой оттенок черный
Область применения residential
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Материал PC + ASA глянцевое
Вес нетто 0.033 кг
Режим фиксации защёлкивание
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543633330.410.51.3 см. 0.033кг.
CAR
25шт.53606485436338639.48.9 см. 0.248кг.
BAG
320шт.6360648543633540.419.614 см. 1.173кг.
P12
41680шт.7360648543633212080113 см. 116.515кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 225 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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