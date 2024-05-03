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GSL000706
GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, АНТРАЦИТ
GSL000706

GLOSSA 2-постовая РАМКА, вертикальная, АНТРАЦИТ

Референс: GSL000706
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) двухместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок черный
Тип продукта рамка
Область применения residential
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Дополнительные характеристики
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Режим фиксации защёлкивание
Вес нетто 0.024 кг
Направление установки вертикальная ориентация
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543636422.810.51.3 см. 0.025кг.
CAR
230шт.1360648543636137.218.610.6 см. 0.891кг.
BAG
3180шт.4360648543636238.438.433.2 см. 5.87кг.
P12
43240шт.12080114.6 см. 123.651кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 154 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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