1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, АНТРАЦИТ
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000711
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление освещением
Цветовой оттенок черный
Тип продукта выключатель
Серия Glossa Glossa
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами лапками
Функции переключения 1-полюсн.
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Локальная индикация без
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436418
|16
|10.5
|4
|см.
|0.067
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606485436415
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.467
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436416
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.257
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|238.626
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты