1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, в сб., АНТРАЦИТ
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, в сб., АНТРАЦИТ
Референс: GSL000712
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет антрацит) одноклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 82.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок черный
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Локальная индикация без
Номинальный ток 10 AX
Функции переключения 1-полюсн.
Глубина встраивания 22.6 мм
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436425
|16
|11.5
|4
|см.
|0.078
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606485436422
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.309
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606485436423
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.375
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|168.749
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
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