1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. АНТРАЦИТ
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. АНТРАЦИТ
Референс: GSL000713
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) выключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок черный
Серия Glossa Glossa
Тип продукта выключатель
Область применения управление освещением
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX
Функции переключения 1-полюсн.
Вес нетто 0.072 кг
Режим фиксации винтами лапками
Локальная индикация Зеленый подсветка
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436432
|16
|10.5
|4
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606485436439
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.494
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436430
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.475
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|242.543
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
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