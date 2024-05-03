Нажим. КНОПКА, АНТРАЦИТ
Нажим. КНОПКА, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000715
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Антрацит
С подсветкой Нет
Ширина устройства 70.8
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Тип продукта кнопка
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок черный
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Локальная индикация без
Номинальный ток 0.41666666666667
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436449
|16
|10.5
|4
|см.
|0.067
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606485436446
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.456
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436447
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.173
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|237.1
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
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