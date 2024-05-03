РОЗЕТКА дв.без з/к,16А, в сб., АНТРАЦИТ
РОЗЕТКА дв.без з/к,16А, в сб., АНТРАЦИТ
Референс: GSL000720
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет антрацит) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P
Серия Glossa Glossa
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок черный
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Режим фиксации винтами лапками
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436456
|20
|12.5
|4.2
|см.
|0.066
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606485436453
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.134
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606485436454
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.326
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|149.864
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 112 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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