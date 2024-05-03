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GSL000738
ТЕРМОСТАТ эл.тепл.пола датч.,вб.АНТРАЦИТ
GSL000738

ТЕРМОСТАТ эл.тепл.пола датч.,вб.АНТРАЦИТ

Референс: GSL000738
Линейка Glossa

GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, АНТРАЦИТ,

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Потребление энергии в режиме ожидания 1
Макс. значение диапазона измерения 50
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Область применения управление температурой
Цветовой оттенок грифель
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Диапазон настройки температуры 5-50 °C
Режим фиксации винтами
Тип защиты защита от перенапряжения
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543652412.3105.7 см. 0.271кг.
CAR
24шт.1360648543652118.618.610.6 см. 1.186кг.
BAG
348шт.4360648543652238.438.433.2 см. 14.756кг.
P12
4864шт.12080114.6 см. 283.603кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 318.59 MB
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Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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