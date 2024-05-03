ТЕРМОСТАТ эл.тепл.пола датч.,вб.АНТРАЦИТ
ТЕРМОСТАТ эл.тепл.пола датч.,вб.АНТРАЦИТ
Референс: GSL000738
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе, АНТРАЦИТ,
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Потребление энергии в режиме ожидания 1
Макс. значение диапазона измерения 50
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Область применения управление температурой
Цветовой оттенок грифель
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Диапазон настройки температуры 5-50 °C
Режим фиксации винтами
Тип защиты защита от перенапряжения
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436524
|12.3
|10
|5.7
|см.
|0.271
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|13606485436521
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.186
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|43606485436522
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.756
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|283.603
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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