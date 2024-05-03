USB РОЗЕТКА A+С, мех, АНТРАЦИТ
USB РОЗЕТКА A+С, мех, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000739
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) двойная USB с разъемами типа A+C. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Антрацит
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436531
|9.5
|7.5
|5.5
|см.
|0.093
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606485436538
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.849
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606485436535
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.882
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|33606485436532
|120
|80
|110.4
|см.
|187.321
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты