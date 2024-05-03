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GSL000739
USB РОЗЕТКА A+С, мех, АНТРАЦИТ
GSL000739

USB РОЗЕТКА A+С, мех, АНТРАЦИТ

Референс: GSL000739
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) двойная USB с разъемами типа A+C. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Антрацит
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854365319.57.55.5 см. 0.093кг.
CAR
28шт.1360648543653823.219.58.9 см. 0.849кг.
BAG
316шт.2360648543653540.424.210.6 см. 1.882кг.
P12
41440шт.3360648543653212080110.4 см. 187.321кг.
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
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