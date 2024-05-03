РОЗЕТКА без з/к., АНТРАЦИТ
РОЗЕТКА без з/к., АНТРАЦИТ
Референс: GSL000741
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок черный
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Конфигурация выходных полюсов 2P
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Глубина встраивания 25 мм
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436548
|16
|10.5
|3.8
|см.
|0.062
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606485436545
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.358
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436546
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.387
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|222.959
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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