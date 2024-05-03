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GSL000743
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, АНТРАЦИТ
GSL000743

GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, АНТРАЦИТ

Референс: GSL000743
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок черный
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Glossa Glossa
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Глубина встраивания 28 мм
Режим фиксации лапками винтами
Монтаж устройства утопленный
Материал PC + ASA глянцевое
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854365621610.54.2 см. 0.067кг.
CAR
220шт.1360648543656937.218.68 см. 1.467кг.
BAG
3160шт.4360648543656038.438.433.2 см. 12.254кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 238.569кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
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