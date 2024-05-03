GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E, АНТРАЦИТ
GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000781K
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Антрацит
Основные характеристики
Тип продукта компьютерная розетка
Цветовой оттенок черный
Тип информационной розетки RJ45 Кат. 5e UTP
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Способ установки лапками винтами
Глубина встраивания 23 мм
Монтаж устройства утопленный
Соединение – клеммы IDC
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436692
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485436699
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.644
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436690
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.825
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|212.84
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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