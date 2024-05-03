GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, АНТРАЦИТ
GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000781T
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Антрацит
Основные характеристики
Область применения связь
Цветовой оттенок черный
Тип телефонной розетки RJ11
Комплектация изделия механизм
Тип продукта телефонное розетка
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.055 кг
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 23 мм
Материал монт. рама: оцинкованная сталь крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Способ установки лапками винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436708
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485436705
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.644
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436706
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.825
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|212.84
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Формат PDF
Размер 339.88 kB
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