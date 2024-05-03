GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E, АНТРАЦИТ
GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000785
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Антрацит
Основные характеристики
Серия Glossa
Область применения связь
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Цветовой оттенок черный
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 23 мм
Способ установки лапками винтами
Соединения – клеммы IDC
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436715
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.072
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485436712
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.8
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436713
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.315
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|257.653
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.063 кг
Ширина 71 мм
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