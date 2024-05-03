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GSL000789
РОЗЕТКА двойная ТВ+RJ45 кат.5Е,АНТРАЦИТ
GSL000789

РОЗЕТКА двойная ТВ+RJ45 кат.5Е,АНТРАЦИТ

Референс: GSL000789
Линейка Glossa

Двойная розетка TV и компьютерная RJ45, категории 5E. Цвет антрацит. Степень защиты IP:20. Розетка, объединяющая в себе две функции позволит сэкономить место. Изделие относится к популярной серии электроустановочных изделий Glossa, которая сочетает в себе истинный французский дизайн, надежный немецкий стандарт механизмов и российские производственные традиции.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Многофункциональные (мультимедийные) розетки
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Антрацит
Количество радиоподключений (R) 0
Количество подключений спутник/телевизор (SAT/TV) 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064818132061610.53.6 см. 0.055кг.
CAR
210шт.1360648181320323.219.58.9 см. 0.646кг.
BAG
360шт.2360648181320040.424.228.8 см. 4.169кг.
P12
41800шт.3360648181320712080101.4 см. 143.063кг.
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетка RJ45+TV серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 382.74 kB
Розетка RJ45+TV серии Glossa
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