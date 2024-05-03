GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, АНТРАЦИТ
GLOSSA TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000791
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) розетки TV оконечной 1DB ппредназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет по RAL 7016
Цвет изделия Антрацит
Количество выходов 1
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип продукта ТВ розетка
Серия продукта Glossa
Цветовой оттенок черный
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Затухание 1 дБ
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 23 мм
Tv соединитель вилка МЭК 9,52 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436722
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.078
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485436729
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.866
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436720
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.371
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|276.661
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.075 кг
Ширина 71 мм
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