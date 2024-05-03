TV РОЗЕТКА проход. 4DB, АНТРАЦИТ
TV РОЗЕТКА проход. 4DB, АНТРАЦИТ
Референс: GSL000792
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) розетки TV проходной 4DB ппредназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Антрацит
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Цветовой оттенок черный
Серия Glossa
Tv гнездо проходная
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Tv соединитель вилка МЭК 9,52 мм
Тип монтажа скрытый
Режим фиксации лапками винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436739
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485436736
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.872
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606485436737
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.462
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|278.303
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0755 кг
Ширина 71 мм
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