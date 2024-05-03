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GSL000797
TV-SAT РОЗЕТКА оконеч.1DB, мех.,АНТРАЦИТ
GSL000797
GSL000797
GSL000797

TV-SAT РОЗЕТКА оконеч.1DB, мех.,АНТРАЦИТ

Референс: GSL000797
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Антрацит
Количество выходов 2
Частота 5-862
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854367601610.54.4 см. 0.117кг.
CAR
210шт.1360648543676718.618.68 см. 1.248кг.
BAG
3160шт.4360648543676838.438.433.2 см. 20.478кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 386.591кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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