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GSL000799
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АНТРАЦИТ
GSL000799

GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, АНТРАЦИТ

Референс: GSL000799
Линейка Glossa

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет антрацит). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия продукта Glossa
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Тип продукта Кабельный вывод
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок антрацитовый
Соединения – клеммы without connection
Монтаж электропроводки Скрытый
Материал PC + ASA: cable entry
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809815791610.54.8 см. 0.054кг.
CAR
210шт.1360648098157618.618.68 см. 0.625кг.
BAG
3160шт.4360648098157738.438.433.2 см. 10.511кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 207.195кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 70.8 мм
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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