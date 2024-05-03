GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ШОКОЛАД
GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, ШОКОЛАД
Референс: GSL000800
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Шоколад
Количество постов (мест) 1
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Коричневый
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Тип продукта монтажная коробка
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок коричневый
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Вес нетто 0.07 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436869
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606485436864
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.405
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606485436861
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.801
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606485436868
|120
|80
|110.4
|см.
|180.09
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
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