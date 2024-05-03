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GSL000808
GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ШОКОЛАД
GSL000808

GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, ШОКОЛАД

Референс: GSL000808
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок коричневый
Тип продукта рамка
Область применения residential
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Дополнительные характеристики
Расстояние между центрами 71 мм
Направление установки вертикальная ориентация
Способ монтажа с винтовыми зажимами
Вес нетто 0.044 кг
Материал PC + ASA глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854368523810.51.3 см. 0.044кг.
CAR
25шт.53606485436857639.48.9 см. 0.303кг.
BAG
320шт.6360648543685440.419.614 см. 1.396кг.
P12
41680шт.7360648543685112080113 см. 135.254кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 296 мм
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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