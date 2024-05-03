Нажим. КНОПКА, ШОКОЛАД
Нажим. КНОПКА, ШОКОЛАД
Референс: GSL000815
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Шоколад
С подсветкой Нет
Ширина устройства 70.8
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Комплектация изделия механизм
Тип продукта кнопка
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок коричневый
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436913
|16
|10.5
|4
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606485436918
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.398
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606485436915
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.777
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606485436912
|120
|80
|110.4
|см.
|177.882
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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