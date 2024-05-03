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GSL000826
РОЗЕТКА дв.с з/к со шт., в сб., ШОКОЛАД
GSL000826
GSL000826
GSL000826

РОЗЕТКА дв.с з/к со шт., в сб., ШОКОЛАД

Референс: GSL000826
Линейка Glossa

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет шоколад) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок коричневый
Тип продукта розетка
Серия Glossa Glossa
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 25 мм
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Монтаж устройства утопленный
Материал PC + ASA глянцевое
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854369442012.55 см. 0.079кг.
CAR
26шт.536064854369492319.38.8 см. 0.577кг.
BAG
312шт.6360648543694640.424.210.6 см. 1.338кг.
P12
41080шт.7360648543694312080110.4 см. 138.336кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 112 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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