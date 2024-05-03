ТЕРМОСТАТ эл.тепл.пола датч,в сб.ШОКОЛАД
ТЕРМОСТАТ эл.тепл.пола датч,в сб.ШОКОЛАД
Референс: GSL000838
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе ШОКОЛАД
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Макс. значение диапазона измерения 50
Цвет Коричневый
Цвет изделия Шоколад
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта термостат теплого пола
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок шоколадный
Область применения управление температурой
Дополнительные характеристики
Тип защиты защита от перенапряжения
Номинальный ток 0.41666666666667
Диапазон настройки температуры 5-50 °C
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485436999
|12.3
|10
|5.7
|см.
|0.273
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|13606485436996
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.194
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|43606485436997
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.848
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|285.253
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Размер 92.61 MB
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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Размер 270.84 kB
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