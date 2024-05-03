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GSL000838
ТЕРМОСТАТ эл.тепл.пола датч,в сб.ШОКОЛАД
GSL000838
GSL000838
GSL000838
GSL000838

ТЕРМОСТАТ эл.тепл.пола датч,в сб.ШОКОЛАД

Референс: GSL000838
Линейка Glossa

GLOSSA ТЕРМОСТАТ электронный теплого пола с датчиком, в сборе ШОКОЛАД

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Макс. значение диапазона измерения 50
Цвет Коричневый
Цвет изделия Шоколад
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта термостат теплого пола
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок шоколадный
Область применения управление температурой
Дополнительные характеристики
Тип защиты защита от перенапряжения
Номинальный ток 0.41666666666667
Диапазон настройки температуры 5-50 °C
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543699912.3105.7 см. 0.273кг.
CAR
24шт.1360648543699618.618.610.6 см. 1.194кг.
BAG
348шт.4360648543699738.438.433.2 см. 14.848кг.
P12
4864шт.12080114.6 см. 285.253кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Термостаты серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 270.84 kB
Термостаты серии Glossa
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