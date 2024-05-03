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GSL000839
USB РОЗЕТКА A+С, мех, ШОКОЛАД
GSL000839

USB РОЗЕТКА A+С, мех, ШОКОЛАД

Референс: GSL000839
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет моколад) двойная USB с разъемами типа A+C. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Цвет Коричневый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Рабочее напряжение 100-240
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854370029.57.55.5 см. 0.111кг.
CAR
28шт.1360648543700923.219.58.9 см. 0.986кг.
BAG
316шт.2360648543700640.424.210.6 см. 2.156кг.
P12
41440шт.3360648543700312080110.4 см. 211.988кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
Формат PDF
Размер 1.22 MB
Срок действия: 07/09/2020 - 06/09/2025
ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
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Совместимые продукты
GSL000801
 
GLOSSA 1-постовая РАМКА, ШОКОЛАД
GSL000804
 
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