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GSL000845
РОЗЕТКА с з/к со шт, ШОКОЛАД
GSL000845

РОЗЕТКА с з/к со шт, ШОКОЛАД

Референс: GSL000845
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки одинарной с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Серия Glossa Glossa
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Цветовой оттенок коричневый
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Вес нетто 0.074 кг
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Номинальный ток 16 A
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854370571610.54.2 см. 0.069кг.
CAR
25шт.53606485437052239.28.9 см. 0.405кг.
BAG
320шт.6360648543705940.424.210.6 см. 1.803кг.
P12
41800шт.7360648543705612080110.4 см. 180.204кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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