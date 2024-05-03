РОЗЕТКА з/к со шт кр, в сб,IP20,ШОКОЛАД
РОЗЕТКА з/к со шт кр, в сб,IP20,ШОКОЛАД
Референс: GSL000846
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет шоколад) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта розетка
Серия Glossa Glossa
Комплектация изделия изделие в сборе
Цветовой оттенок коричневый
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Глубина встраивания 28 мм
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437064
|16
|11.5
|4.6
|см.
|0.086
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606485437069
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.49
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606485437066
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.144
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606485437063
|120
|80
|110.4
|см.
|210.936
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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