2-кл.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, в сб., ШОКОЛАД
2-кл.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, в сб., ШОКОЛАД
Референс: GSL000852
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет шоколад) двухклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 82.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок коричневый
Серия Glossa Glossa
Область применения управление освещением
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX
Функции переключения 1-полюсный 2-клавишный
Режим фиксации винтами лапками
Вес нетто 0.086 кг
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437095
|16
|11.5
|4
|см.
|0.081
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606485437090
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.466
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606485437097
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.045
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606485437094
|120
|80
|110.4
|см.
|202.008
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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