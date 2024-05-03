1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ШОКОЛАД
1-кл ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ШОКОЛАД
Референс: GSL000861
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление освещением
Цветовой оттенок коричневый
Комплектация изделия механизм
Тип продукта выключатель
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Дополнительные характеристики
Функции переключения 1-полюсный на 2 направления
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Глубина встраивания 22.6 мм
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Вес нетто 0.073 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437118
|16
|10.5
|4
|см.
|0.07
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606485437113
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.409
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606485437110
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.819
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606485437117
|120
|80
|110.4
|см.
|181.662
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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