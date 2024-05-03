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GSL000881T
GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, ШОКОЛАД
GSL000881T

GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, ШОКОЛАД

Референс: GSL000881T
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Шоколад
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Область применения связь
Тип телефонной розетки RJ11
Комплектация изделия механизм
Цветовой оттенок коричневый
Тип продукта телефонное розетка
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 23 мм
Способ установки лапками винтами
Соединение – клеммы IDC
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854371701610.53.6 см. 0.057кг.
CAR
25шт.53606485437175239.28.9 см. 0.345кг.
BAG
320шт.6360648543717240.424.210.6 см. 1.563кг.
P12
41800шт.7360648543717912080110.4 см. 158.586кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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