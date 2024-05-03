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GSL000885
GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E, ШОКОЛАД
GSL000885

GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E, ШОКОЛАД

Референс: GSL000885
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Материал Пластик
Цвет изделия Шоколад
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Область применения связь
Серия Glossa
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Цветовой оттенок коричневый
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 23 мм
Способ установки лапками винтами
Соединение – клеммы IDC
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854371871610.53.6 см. 0.072кг.
CAR
25шт.53606485437182239.28.9 см. 0.423кг.
BAG
320шт.6360648543718940.424.210.6 см. 1.873кг.
P12
41800шт.7360648543718612080110.4 см. 186.54кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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