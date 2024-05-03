GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E, ШОКОЛАД

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.