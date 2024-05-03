GLOSSA TV РОЗЕТКА одиночная 1DB, ШОКОЛАД
GLOSSA TV РОЗЕТКА одиночная 1DB, ШОКОЛАД
Референс: GSL000891
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Шоколад
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Область применения связь
Серия Glossa Glossa
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Tv гнездо проходная
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Затухание 4 дБ
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 23 мм
Вес нетто 0.0755 кг
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437194
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.078
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606485437199
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.451
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606485437196
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.989
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606485437193
|120
|80
|110.4
|см.
|196.962
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
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