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GSL000892
TV РОЗЕТКА проход. 4DB, ШОКОЛАД
GSL000892

TV РОЗЕТКА проход. 4DB, ШОКОЛАД

Референс: GSL000892
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки TV проходной 4DB ппредназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Шоколад
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Тип продукта USB-розетка
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок коричневый
Дополнительные характеристики
Входное напряжение 100...240 V Переменный ток 50/60 Гц, 180 мА
Глубина встраивания 32 мм
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854372001610.53.6 см. 0.079кг.
CAR
25шт.53606485437205239.28.9 см. 0.456кг.
BAG
320шт.6360648543720240.424.210.6 см. 2.009кг.
P12
41800шт.7360648543720912080110.4 см. 198.726кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
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