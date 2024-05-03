TV АНТЕННА коннектор, механизм, ШОКОЛАД

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.