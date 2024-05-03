TV-SAT РОЗЕТКА оконеч.1DB, мех, ШОКОЛАД
TV-SAT РОЗЕТКА оконеч.1DB, мех, ШОКОЛАД
Референс: GSL000897
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Шоколад
Количество выходов 2
Частота 5-862
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437231
|16
|10.5
|4.4
|см.
|0.117
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606485437236
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.643
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606485437233
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.755
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606485437230
|120
|80
|110.4
|см.
|265.866
|кг.
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Размер 418.86 kB
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