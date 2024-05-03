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GSL000907
GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, МОЛОЧНЫЙ
GSL000907

GLOSSA 3-постовая РАМКА, вертикальная, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000907
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Область применения residential
Серия Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Монтажная опора с винтовыми зажимами
Направление установки вертикальная ориентация
Количество постов 3-постовая
Материал PC + ASA глянцевая
Цветовой оттенок белый (RAL 9003) кремовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648098198230.410.51.3 см. 0.032кг.
CAR
25шт.53606480981987639.48.9 см. 0.242кг.
BAG
320шт.6360648098198440.419.614 см. 1.153кг.
P12
41680шт.7360648098198112080113 см. 114.785кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 225 мм
Вес 0.034 кг
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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