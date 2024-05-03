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GSL000939
USB РОЗЕТКА A+С, мех, МОЛОЧНЫЙ
GSL000939

USB РОЗЕТКА A+С, мех, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000939
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) двойная USB с разъемами типа A+C - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Бежевый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2400
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Выходное напряжение 5 V Постоянный ток 2.4 A для порт 1 5 V Постоянный ток 2.4 A для порт 2
[а] номинальный ток 2.4 А
Входное напряжение 100...240 V Переменный ток 50/60 Гц, 300 мА
Соединения – клеммы винтовые зажимы 0.75-2.5 мм² Жесткий кабель винтовые зажимы 0.75-2.5 мм² Гибкий кабель
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064817185329.57.55.5 см. 0.093кг.
CAR
28шт.1360648171853923.219.58.9 см. 0.849кг.
BAG
316шт.2360648171853640.424.210.6 см. 1.882кг.
P12
41440шт.3360648171853312080110.4 см. 187.306кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.1 мм
Высота 71 мм
Вес 0.075 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
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