РОЗЕТКА без заземления, МОЛОЧНЫЙ
РОЗЕТКА без заземления, МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000941
GLOSSA РОЗЕТКА без заземления,16А, 250В, механизм, МОЛОЧНЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Glossa
Тип продукта одна розетка
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Конфигурация выходных полюсов 2P
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 24.4 мм
Цветовой оттенок кремовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480982118
|16
|10.5
|3.8
|см.
|0.062
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480982115
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.36
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480982116
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.405
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|223.276
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36.4 мм
Высота 71 мм
Вес 0.066 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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