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GSL000948
РОЗЕТКА с з/к шт.с крыш,в сб,IP44,МОЛОЧ
GSL000948

РОЗЕТКА с з/к шт.с крыш,в сб,IP44,МОЛОЧ

Референс: GSL000948
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет молочный) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок кремовый
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Тип продукта одна розетка
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 28 мм
Режим фиксации лапками винтами
Тип монтажа скрытый
Номинальный ток 16 A
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809821701611.54.3 см. 0.092кг.
CAR
210шт.1360648098217737.218.610.6 см. 1.064кг.
BAG
360шт.4360648098217838.438.433.2 см. 6.905кг.
P12
41080шт.12080114.6 см. 142.275кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 83 мм
Вес 0.097 кг
Ширина 83 мм
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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