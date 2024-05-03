2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, МОЛОЧНЫЙ
2-кл. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000951
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Область применения управление
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 22.6 мм
Режим фиксации лапками винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Номинальный ток 10 AX
Цветовой оттенок кремовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480982187
|16
|10.5
|4
|см.
|0.07
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480982184
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.528
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480982185
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.747
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|247.439
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.074 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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