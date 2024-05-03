РОЗЕТКА телефонная RJ11, МОЛОЧНЫЙ
РОЗЕТКА телефонная RJ11, МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000981T
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Отделка поверхности Глянцевый
Материал Пластик
Основные характеристики
Тип телефонной розетки RJ11 - Категория 3
Цветовой оттенок кремовый
Тип продукта телефонное розетка
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
Вес нетто 0.055 кг
Направление установки прямой
Количество разъемов (гнёзда) 1
Соединение – клеммы IDC
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480982484
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480982481
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.644
|кг.
BAG
|3
|—
|40
|шт.
|43606480982482
|38.4
|38.4
|9.6
|см.
|2.931
|кг.
P12
|4
|—
|2400
|шт.
|—
|120
|80
|111
|см.
|193.818
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты