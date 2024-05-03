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GSL000981T
РОЗЕТКА телефонная RJ11, МОЛОЧНЫЙ
GSL000981T

РОЗЕТКА телефонная RJ11, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000981T
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Отделка поверхности Глянцевый
Материал Пластик
Основные характеристики
Тип телефонной розетки RJ11 - Категория 3
Цветовой оттенок кремовый
Тип продукта телефонное розетка
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
Вес нетто 0.055 кг
Направление установки прямой
Количество разъемов (гнёзда) 1
Соединение – клеммы IDC
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809824841610.53.6 см. 0.056кг.
CAR
210шт.1360648098248118.618.68 см. 0.644кг.
BAG
340шт.4360648098248238.438.49.6 см. 2.931кг.
P12
42400шт.12080111 см. 193.818кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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