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GSL000991
TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, МОЛОЧНЫЙ
GSL000991

TV РОЗЕТКА оконечная 1DB, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000991
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Молочный
Количество выходов 1
Частота 5-862
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809825071610.53.6 см. 0.078кг.
CAR
210шт.1360648098250418.618.68 см. 0.864кг.
BAG
340шт.4360648098250538.438.49.6 см. 3.81кг.
P12
42400шт.12080111 см. 246.57кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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GSL000902
 
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GSL000905
 
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