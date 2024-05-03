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GSL000993
TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000993

TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000993
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Молочный
Количество выходов 1
Частота 5-862
Основные характеристики
Серия Glossa
[in] номинальный ток 2.1 А
Тип продукта USB-розетка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Глубина встраивания 32 мм
Комплектация изделия механизм
Выходное напряжение 5 V постоянный ток 2.1 A для порт 1 5 V постоянный ток 2.1 A для порт 2
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809824391610.53.6 см. 0.054кг.
CAR
210шт.1360648098243618.618.68 см. 0.617кг.
BAG
3160шт.4360648098243738.438.433.2 см. 10.388кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 204.978кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Вес 0.1 кг
Ширина 71 мм
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GSL000903
 
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, МОЛОЧНЫЙ
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