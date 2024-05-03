GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000999
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Розетки и накладки для передачи данных (мультимедиа)
Не содержит (без) галогенов Да
Защитное покрытие поверхности Необработанная
С надписью Нет
Суппорт (опорное кольцо) Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта Кабельный вывод
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок кремовый
Комплектация изделия механизм
Материал PC + ASA: cable entry
Монтаж электропроводки Скрытый
Соединения – клеммы without connection
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981593
|16
|10.5
|4.8
|см.
|0.054
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480981590
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.621
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480981591
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.455
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|206.187
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 70.8 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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