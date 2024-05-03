GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, ФИСТАШКОВЫЙ
GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, ФИСТАШКОВЫЙ
Референс: GSL001000
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Фисташковый
Количество постов (мест) 1
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Зеленый
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Цветовой оттенок зеленый
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.07 кг
Материал PC + ASA матовый
Монтаж устройства открытый
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481207999
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481207994
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.405
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481207991
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.801
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481207998
|120
|80
|110.4
|см.
|180.09
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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