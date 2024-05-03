Продукты
GSL001000
GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001000

GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001000
Линейка Glossa

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Фисташковый
Количество постов (мест) 1
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Зеленый
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Цветовой оттенок зеленый
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.07 кг
Материал PC + ASA матовый
Монтаж устройства открытый
Количество постов 1-постовая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120799918.513.54.8 см. 0.069кг.
CAR
25шт.53606481207994239.28.9 см. 0.405кг.
BAG
320шт.6360648120799140.424.210.6 см. 1.801кг.
P12
41800шт.7360648120799812080110.4 см. 180.09кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GSL001003
 
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001001
 
GLOSSA 1-постовая РАМКА, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001002
 
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001005
 
GLOSSA 5-постовая РАМКА, горизонтальная, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001004
 
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ФИСТАШКОВЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина