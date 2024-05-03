GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ФИСТАШКОВЫЙ
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ФИСТАШКОВЫЙ
Референс: GSL001000C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Фисташковый
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Цвет Зеленый
Основные характеристики
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Цветовой оттенок зеленый
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Материал PC + ASA матовый
Назначение продукта монтажная коробка
Вес нетто 0.048 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208002
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.047
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208007
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.294
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208004
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.358
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208001
|120
|80
|110.4
|см.
|140.22
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 79 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Техническая документация
Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты