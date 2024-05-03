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GSL001001
GLOSSA 1-постовая РАМКА, ФИСТАШКОВЫЙ
GSL001001

GLOSSA 1-постовая РАМКА, ФИСТАШКОВЫЙ

Референс: GSL001001
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) одинарная. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения residential
Тип продукта рамка
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок бежевый зеленый
Дополнительные характеристики
Направление установки горизонтальная/вертикальная
Материал PC + ASA глянцевое
Режим фиксации защёлкивание
Вес нетто 0.013 кг
Количество постов 1-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120791316.510.51.3 см. 0.015кг.
CAR
210шт.53606481207918239.28.9 см. 0.211кг.
BAG
340шт.6360648120791540.424.210.6 см. 1.026кг.
P12
43600шт.7360648120791212080110.4 см. 110.301кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Техническая документация
Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
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