GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ФИСТАШКОВЫЙ
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, ФИСТАШКОВЫЙ
Референс: GSL001004
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) четырёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок бежевый зеленый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Область применения residential
Серия Glossa Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Расстояние между центрами 71 мм
Материал PC + ASA глянцевое
Вес нетто 0.043 кг
Количество постов 4-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481207944
|38
|10.5
|1.3
|см.
|0.046
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|53606481207949
|6
|39.4
|8.9
|см.
|0.309
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|63606481207946
|40.4
|19.6
|14
|см.
|1.418
|кг.
P12
|4
|—
|1680
|шт.
|73606481207943
|120
|80
|113
|см.
|137.102
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 296 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Дата документа: 10/11/2023
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Размер 362.5 kB
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